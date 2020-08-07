القوات الخاصة تحذر المواطنين في السعودية من هذا الأمر

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 7 أغسطس 2020 03:15 مساءً - دقيقتين مضت أخبار السعودية 5 زيارة
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق السعودية قائدي المركبات من تناول العقاقير الطبية قبل السفر .
وأضافت في تدوينتها علي صفحتها الرسمية علي ” تويتر ” :” تناولك للعقاقير الطبية قبل السفر يعرضك لمخاطر جسيمة .. فأحرص علي عدم القيادة تحت تأثيرها ” .
كما نبهت المواطنين بالابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة عند هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبورها أثناء جريان السيول لافتة إلي أن مستخدمي طريق مكة – الطائف ” طريق الهدا ” تم إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة .
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