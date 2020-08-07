شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات المشتركة مع نظيره الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في روما بنظيره الايطالي لويجي دي مايو ، وتناولا العلاقات السعودية- الإيطالية المميزة، ودور البلدين الصديقين في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب.

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