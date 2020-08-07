بالفيديو.. وصية تدفع أبناء عقيل الشمري للتنازل عن قاتل أخيهم

إكرامًا للشيخين ضاري الطوالة وعبدالله اللغيصم
تنازل أبناء عقيل بن فداع الشمري، عن قاتل أخيهم، وذلك تنفيذا لوصية والدهم، وإكراما للشيخين ضاري بن محمد الطوالة وعبدالله بن سعود اللغيصم.
وأظهر مقطع فيديو التنازل عن القاتل، وأن الدية ستكون حسب المتفق عليه عند قبائل شمر، وقام الطرفان باحتضان بعضهما البعض، دلالة على الصلح.
وخلال المقطع قال أحدهم: «ديتكم تسوى أكثر من هذا»، فيما كشفت مصادر أن الدية كان مقدارها خمسة ملايين ريال.
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