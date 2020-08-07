وزارة الصحة: المناديل المعقمة تغنى عن الكحول بـ«شرط»

شددت على وجود نسبة معقولة من المطهِّر
أوضحت وزارة الصحة أن أي وسيلة تعقيم سواء كانت سائلة أو على شكل مناديل معقمة، يجب ألا تقل نسبة الكحول فيها عن 60 %، وذلك ردًا على تساؤل مفاده: «هل معقم ديتول أو المناديل المعقمة يكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق؟».
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «بشكل عام يمكن استخدام المعقمات الكحولية سواء كانت سائلة أو غير ذلك؛ لتعقيم اليدين أو الأسطح، بشرط أن لا يقل تركيز الكحول فيها عن ٦٠٪، كما ينبغي تقنين استخدامها للحالات التي يتعذر استخدام الماء والصابون فيها».
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