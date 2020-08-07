جامعة الملك عبد العزيز ترد على تساؤلات حول إتمام إجراءات القبول

أجابت جامعة الملك عبد العزيز، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، على أبرز استفسارات الطلاب حول إجراءات القبول بالجامعة.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز أنه لا يوجد فرز رابع بناءً على اكتمال الترشيح والقبول على جميع المقاعد المحددة للقبول لهذا العام في الفرز الأول والثاني والثالث.

وأوضحت جامعة الملك عبد العزيز أنه يمكن تأكيد القبول في جامعة أخرى في الوقت الذي لم يحن موعد التأكيد في جامعة الملك عبدالعزيز.

وأشارت عمادة القبول والتسجيل إلى ضرورة تأكيد رغبة القبول في جامعة الملك عبدالعزيز والانسحاب من الجامعة الأخرى قبل نهاية المهلة المحددة للتأكيد، والمهلة موضحة لكل مرشح على حسابه بالبوابة.

ألية تغيير الرغبات وتأكيد القبول في جامعة الملك عبد العزيز

وردا على استفسار أحد الطلاب حول تغيير رغباته بعد قبوله والتأكيد، أوضحت جامعة الملك عبد العزيز أنه يمكن الضغط على أيقونة «فرصة تغيير رغبة» الظاهرة على حساب الطالب ببوابة القبول الإلكتروني ومتابعة الإجراءات والتواريخ والشروط المحددة للخدمة.

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وحول مصير الترشيح في جامعة الملك عبد العزيز في حال تأكيد القبول في جامعة آخرى، قالت عمادة القبول والتسجيل إن الجامعات مرتبطة بأنظمة إلكترونية مركزية تقرأ بيانات قبول الطلاب، لذلك لاريمكن الترشح في جامعة بدون الانسحاب من الأخرى، وذلك مخالف للتعهدات التي يقرها الطالب أثناء التقديم.

ولفتت جامعة الملك عبد العزيز إلى أنه يجب التأكيد على الرغبة الحالية من أجل الترقبة للرغبة الأعلى عند الفرز القادم، حال توافر مقاعد شاغرة، عدا ذلك لن يشملك الفرز القادم.

وحول رسالة إخلاء الطرف لتجنب إلغاء القبول، قالت جامعة الملك عبد العزيز إن الرسالة تظهر لمن كان لديهم قبول في جامعات أخرى؛ لذلك عليك إرفاق صورة من إخلاء الطرف موقع ومختوم، وفي حال لم تقبل من قبل في جامعة أخرى ترفق إقرار مكتوب وموقع منك بذلك.

وعند انتهاء مهلة تأكيد الرغبة بدون تأكيدها من قبل الطالب، أوضحت جامعة الملك عبد العزيز أنه يمكن الضغط على أيقونة «فرصة تأكيد الرغبة» الظاهرة على حسابك ببوابة القبول الإلكتروني ومتابعة الإجراءات والتواريخ والشروط المحددة للخدمة.

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