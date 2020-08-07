أسباب ظهور التجاعيد على الوجه والرقبة ووصفات طبيعية لشد الجلد والقضاء على التجاعيد في وقت بسيط

تعتبر التجاعيد أو كما تسمى بطيات الوجه مشكلة من المشاكل التى أصبحت تسبب كثير من التوتر والقلق لأصحابها، حيث يحرص الجميع وخاصة النساء على التخلص من التجاعيد سواء بوصفات طبيعية أو بوصفات طبية، فتعددت الوصفات الطبيعية التى تعم على التخلص من التجاعيد بدون تكلفة مادية أو تسبب أى ضرر، وكذلك تعددت أسباب ظهور التجاعيد سواء في الوجه أو الرقبة أو الذراعين، نتيجة التقدم فى العمر، بالإضافة إلى التدخين وغيرها من الأسباب التى تؤدى إلى ظهورها وسوف نتحدث عنها بالتفصيل.

أسباب ظهور التجاعيد على البشرة

1 ) التدخين:

ويعد التدخين من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد بشكل مبكر، وذلك لأنه يؤدى إلى الشيخوخة المبكرة.

2 ) التقدم بالعمر:

فمن الطبيعي عندما يتقدم الإنسان بالعمر تظهر التجاعيد، وذلك بسبب انخفاض إنتاج الزيوت الطبيعية بالوجه.

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3 ) حركات الوجه وتعبيراته:

والتى تترك أثر بالغ فى ظهور التجاعيد بالوجه.

4 ) منتجات التجميل الضارة:

كثرة تعرض البشرة لمنتجات التجميل الضارة بالبشرة، فهذا يؤدى إلى ظهور التجاعيد.

بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على التخلص من التجاعيد:

1 ) زيت الزيتون والزبادى:

حيث يعمل زيت الزيتون على نعومة وترطيب البشرة، وكذلك يعمل الزبادى أيضا على تلطيف البشرة ونعومتها، وذلك لاحتواء الزبادى على حمض اللاكتيك،حيث نقوم بخلط ثلاث ملاعق من الزبادى مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون فى وعاء، ونقوم بخلط المكونات حتى نحصل على مزيج مناسب، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على المنطقة التى بها التجاعيد، ونفرد الخليط فى حركات دائرية بلطف، ونترك الخليط لمدة عشر دقائق أو عشرون دقيقة، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وتنشيفه جيداً، وتكرر الوصفة كل يوم حتى نحصل على نتيجة أفضل.