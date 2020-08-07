شكرا لمتابعة خبر عن رصد 11 مخالفة وإغلاق منشأتين في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): نفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعه لها، خلال مكافحة فيروس نفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعه لها، خلال مكافحة فيروس كورونا ، بـ 583 جوله رقابيه على المنشآت التجارية والأسواق. وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه تم رصد 11 مخالفات ، وتم إغلاق 2 من المنشآت المخالفة.

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