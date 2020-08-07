مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساء

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف إدارية للسعوديين فقط (رجال ونساء) في كل من (الرياض، المدينة المنورة) حسب المسميات والشروط التالية:
– منسق مواد – المدينة المنورة (Coordinator, Materials)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة مستشفيات، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة فنادق، تغذية، خدمات غذائية، إدارة عقود) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– مساعد قانوني – الرياض (Legal Assistant)
المتطلبات: بكالوريوس (القانون، الموارد البشرية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال قانون العمل أو شؤون وعقود الموظفين.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الضغط على (Last 7 days) واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2uPuKcX
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