تيك توك تُشدَّد من سياسات محاربة المحتوى المضلل وتحظر التزييف العميق

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انضمت شركة تيك توك أخيراً إلى ثلة الشركات التي قامت وما زالت تحارب تقنيات التزييف العميق في تطبيقاتها الاجتماعية؛ حيث حدثت الشركة سياسات منصتها الترفيهية بحظر أي نوع من تقنيات التزييف قد تسبب مضرة بطريقة أو بأخرى لرواد الشبكة.

حيث قالت الشركة في بيان حول موضوع التزييف العميق: ” إن غايتنا هي حماية المستخدمين من عمليات التزييف سواء السطحية منها أو العميقة؛ وفي ظل تغطية إرشادات الاستخدام لدينا لهذا الجانب مسبقاً، سيكون دور تحديثات السياسة الجديدة بهذا الخصوص هو جعل الأمور أكثر وضوحاً للمستخدمين”.

حيث أضافت الشركة أن الحظر الحالي لهذا النوع من الفيديوهات والصور جاء كجزء من مجموعة أوسع من التغييرات التي أحدثها في سياسة الاستخدام؛ بهدف محاربة المعلومات المضللة وتلك التي تتعلق بالنشاطات الاجتماعية ودورات الانتخابات في الولايات المتحدة.

وفي ذات الموضوع المتعلق بالانتخابات والتحقق من المعلومات المنتشرة على المنصة قالت الشركة بأنها وسعت نطاق العمل مع متعاقدين مختصين في التحقق من صحة البيانات مما يسمح لأي من المستخدمين بالإبلاغ عن أي معلومات مغلوطة قد تؤثر سلباً على مجريات هذه العملية.





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