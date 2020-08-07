حساب المواطن: شرط واحد يمنح الزوجة المهجورة إضافة الأبناء كتابعين

أكد برنامج حساب المواطن، أن الزوجة المهجورة يحق لها إضافة الأبناء كتابعين لها في البرنامج، بشرط إثبات حالة الهجران، جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة تقيم مع والدتها (المهجورة) وتسأل هل ينزل مبلغ الدعم في حساب الأم أم في حسابها؟

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر تويتر أنه «في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم (متزوجة) مهجورة بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين، ولا يتطلب من المهجورة إرفاق مستندات؛ ولكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي للمستفيد الرئيس والتابعين».

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