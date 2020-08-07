هل أثرت الأمطار على الأجواء الحارة بعدد من مناطق المملكة.. «الحربي» يوضح

أوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، تأثير الأمطار التي شهدتها بعض مناطق المملكة على الأجواء الحارة.

وقال «الحربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن أغلب درجات الحرارة حاليًا في الثلاثينات، ورغم ذلك نعتبرها بردًا من شدة الحر الذي لمسناه خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تسجيل أبها 19 درجة مئوية، فيما سجلت درجات الحرارة في طريف والقريات وجازان حول العشرينات؛ بسبب الأمطار.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

اقرأ أيضا

الحصيني: أمطار متفاوتة على 5 مناطق وحالة «رهو» تستمر لعدة أيام