أكدت أن البديل يحتوى على سكريات أقل
قالت وزارة الصحة إنه لا ضرر من تناول المصابين بفيروس كورونا للشيكولاتة، مشيرة إلى أن الشيكولاتة الداكنة هي الأفضل، جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول مدى إضرار الشيكولاتة بمريض كورونا إذا تناولها بشكل يومي.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، أنه «بشكل عام ليس هناك ضرر من تناول الشيكولاتة بشكل معتدل؛ لكن هناك أنواعا يستحسن تناولها كبديل أفضل، كالشيكولاتة الداكنة التي لا تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والمواد الأخرى».
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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: مريض كورونا يتناول الشيكولاتة.. والداكن أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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