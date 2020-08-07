شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة بقصة عروس تبوك المعنفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

على خلفية ما نشرته " صدى " حول تعرض عروس في تبوك للتعنيف من قبل زوجها، والذي استخدم الذئاب لترهيبيها، تكشفت تفاصيل جديدة، وسط مطالبات بإلقاء القبض على الزوج.

وأفادت مصادر مقربة من العروس صاحبة الـ 24 عامًا، بأنها أصيبت بفقدان للذاكرة ودخلت مصحة نفسية، إثر تعرضها لصدمة عصبية مما واجهته خلال أسبوعين من الزواج.

وتطالب أسرة العروس الجهات المسؤولة بالتدخل لاتخاذ اللازم بحق الزوج، الذي تم الإفراج عنه بكفالة.