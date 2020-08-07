محمد بن مسعود - الدمام - إفريقيا سجلت حتى اليوم 512499 إصابة و11930 وفاة أعلن رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جون نكينغاسونغ زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 24 في المئة في القارة الإفريقية. وقال إنه ينبغي زيادة فحوص فيروس كورونا المستجد وإلزام الناس باستخدام الكمامات، لإنقاذ أرواح البشر من خطر الجائحة. وسجلت إفريقيا حتى اليوم 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة. وقال نكينغاسونغ إن خمس دول إفريقية سجلت 71 في المئة من حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا والجزائر.فيروس كورونا الجديد القارة السمراء تشهد زيادة بنسبة 24% من حالات الإصابة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-07 أعلن رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جون نكينغاسونغ زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 24 في المئة في القارة الإفريقية. وقال إنه ينبغي زيادة فحوص فيروس كورونا المستجد وإلزام الناس باستخدام الكمامات، لإنقاذ أرواح البشر من خطر الجائحة. وسجلت إفريقيا حتى اليوم 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة. Advertisements وقال نكينغاسونغ إن خمس دول إفريقية سجلت 71 في المئة من حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا والجزائر. 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 12:48 AM إفريقيا سجلت حتى اليوم 512499 إصابة و11930 وفاة إفريقيا سجلت حتى اليوم 512499 إصابة و11930 وفاة أعلن رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جون نكينغاسونغ زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 24 في المئة في القارة الإفريقية. وقال إنه ينبغي زيادة فحوص فيروس كورونا المستجد وإلزام الناس باستخدام الكمامات، لإنقاذ أرواح البشر من خطر الجائحة. وسجلت إفريقيا حتى اليوم 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة. وقال نكينغاسونغ إن خمس دول إفريقية سجلت 71 في المئة من حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا والجزائر. ، القارة السمراء تشهد زيادة بنسبة 24% من حالات الإصابة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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