السعودية اليوم / ترامب يتوقّع توفر لقاح مضاد لكوفيد-19 قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم



واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوفر لقاح مضاد لكوفيد-19، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر القادم.

وقال ترامب في مداخلة إذاعية اليوم، رداً على سؤال عن مدى توفر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية: نعم، سيكون ذلك ممكناً في هذا التاريخ، مؤكداً أن اللقاح في أسوء الاحتمالات سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وربما قبل ذلك.

وأضاف: "لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حاليا، واعتقد أننا نتقدم بشكل جيّد جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً".

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