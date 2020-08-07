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تجاهل الإجراءات الاحترازية بمهرجان في خميس مشيط
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” مخالفة مهرجان مقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط للأنظمة والتعاميم الصادرة بشأن التدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وخصص المهرجان عدة أكشاك ومطاعم تقوم بتحضير الوجبات السريعة دون التقيد بالإجراءات الاحترازية خاصة فيما يتعلق بمستوى النظافة.
“متابعات الخليج 365” وجهت سؤالًا لأحد العمالة عن الشهادات الصحية، واتضح أنه لا يوجد لديه شهادة صحية، كما تم رصد عدة ألعاب للأطفال لا تحقق التباعد وعدم وجود تعقيم مستمر، وأيضًا عدم وجود نقاط بيع إلكترونية.
وعن النظافة تم رصد أوساخ داخل الثلاجات وعدم الاهتمام بالنظافة حول الموقع بشكل عام.
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