، لدعم صفوف الفريق الأول.. بصاص والعلي أهلاويان حتى 2024 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع الثنائي أحمد بصاص، وحسن العلي، بعقد يمتد لمدة (4) سنوات مقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.
وتم التوقيع مساء أمس بمقر النادي، وبحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله بن معتوق مؤمنة، ومدير الاحتراف محمد عسيري ووسيط اللاعبين فهد بوعائشة.
ويأتي التوقيع مع اللاعبين، نظير ثبات مستواهما الفني، والمستويات المتميزة التي قدمها الثنائي مع فريق درجة الشباب بالنادي وكذلك المنتخب السعودي لدرجة الشباب خلال الفترة الماضية، وضمن خطط إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول والحفاظ على استقراره بعد تصعيد الثنائي لصفوف الفريق خلال الأيام الماضية، بناء على رغبة مدرب الفريق الصربي فلادان ميلويفيتش.
الأهلي
لدعم صفوف الفريق الأول.. بصاص والعلي أهلاويان حتى 2024صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-07
أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع الثنائي أحمد بصاص، وحسن العلي، بعقد يمتد لمدة (4) سنوات مقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.
وتم التوقيع مساء أمس بمقر النادي، وبحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله بن معتوق مؤمنة، ومدير الاحتراف محمد عسيري ووسيط اللاعبين فهد بوعائشة.
ويأتي التوقيع مع اللاعبين، نظير ثبات مستواهما الفني، والمستويات المتميزة التي قدمها الثنائي مع فريق درجة الشباب بالنادي وكذلك المنتخب السعودي لدرجة الشباب خلال الفترة الماضية، وضمن خطط إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول والحفاظ على استقراره بعد تصعيد الثنائي لصفوف الفريق خلال الأيام الماضية، بناء على رغبة مدرب الفريق الصربي فلادان ميلويفيتش.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:44 AM
أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع الثنائي أحمد بصاص، وحسن العلي، بعقد يمتد لمدة (4) سنوات مقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.
وتم التوقيع مساء أمس بمقر النادي، وبحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله بن معتوق مؤمنة، ومدير الاحتراف محمد عسيري ووسيط اللاعبين فهد بوعائشة.
ويأتي التوقيع مع اللاعبين، نظير ثبات مستواهما الفني، والمستويات المتميزة التي قدمها الثنائي مع فريق درجة الشباب بالنادي وكذلك المنتخب السعودي لدرجة الشباب خلال الفترة الماضية، وضمن خطط إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول والحفاظ على استقراره بعد تصعيد الثنائي لصفوف الفريق خلال الأيام الماضية، بناء على رغبة مدرب الفريق الصربي فلادان ميلويفيتش.
، لدعم صفوف الفريق الأول.. بصاص والعلي أهلاويان حتى 2024 ،
المصدر : الخليج 365
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