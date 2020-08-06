محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغت 530 ألف إصابةً والوفيات 9298 حالة سجّلت جنوب إفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية 8559 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, و 414 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم الخميس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 530.000 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9298 حالة وفاة. 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 09:49 PM Advertisements إجمالي الإصابات بلغت 530 ألف إصابةً والوفيات 9298 حالة جنوب إفريقيا تسجّل 8559 إصابة جديدة بـ"كورونا" و414 وفاة جنوب إفريقيا تسجّل 8559 إصابة جديدة بـ"كورونا" و414 وفاة سجّلت جنوب إفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية 8559 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, و 414 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم الخميس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 530.000 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9298 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، جنوب إفريقيا تسجّل 8559 إصابة جديدة بـ"كورونا" و414 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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