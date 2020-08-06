1402 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1775 حالة

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس أن المملكة شهدت انخفاضا لعدد حالات الإصابات بكورونا، مبينا أن الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع ساهما في تراجع حالات الإصابة، مضيفا أن أفراد المجتمع أبدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه لم يثبت عالميا عودة الإصابة بكورونا لمن تعافوا منه.
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