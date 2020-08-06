1402 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1775 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وشفاء 1775 حالة، و35 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 284,226 حالة، منها 34,082 حالة نشطة، بينها 1992 حالة حرجة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس أن المملكة شهدت انخفاضا لعدد حالات الإصابات بكورونا، مبينا أن الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع ساهما في تراجع حالات الإصابة، مضيفا أن أفراد المجتمع أبدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه لم يثبت عالميا عودة الإصابة بكورونا لمن تعافوا منه.

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