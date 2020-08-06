شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق : طريق الهدا أصبح سالكاً بعد انتهاء الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أوضح أمن الطرق أنه إلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق مكة -الطائف( طريق الهدا) بسبب الأمطار ؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكاً الآن ، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان .

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