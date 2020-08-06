شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» تباشر بلاغًا عن شخص ينتحل صفة اللواء سليمان اليحيى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أبلغ أحد الأشخاص، المديرية العامة للجوازات، عن حساب بموقع "تويتر" ينتحل شخصية مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى. أبلغ أحد الأشخاص، المديرية العامة للجوازات، عن حساب بموقع "تويتر" ينتحل شخصية مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى. وأوضح المُبلغ، أن هذا الشخص أرسل رستئل له على تطبيق " واتساب"، لتتفاعل مديرية الجوازات معه قائلة : " تواصل معنا وزودنا بالتفاصيل على البريد الإلكتروني [email protected] ".

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