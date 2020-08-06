خلال الـ24 ساعة الماضية.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مدن المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغ عددها 1402، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 93 حالة، وتبعتها مكة المكرمة بتسجيل 73 حالة، وحلّت بعدهما جدة بـ71 حالة.

كما تم تسجيل 59 في نجران، 50 في الهفوف، 47 في أبها، 46 في الدمام، 45 في بريدة، 45 في وادي الدواسر، 43 في المبرز، 42 في حائل، 35 في المدينة المنورة، 32 في الطائف، 27 في تبوك، 27 في عنيزة، 27 في بيش، 20 في جازان، 19 في المندق، 18 في حفر الباطن، 17 في الليث، 16 في سبت العلاية، 15 في الجبيل، 15 في القنفذة، 14 في العيدابي، 13 في عيون الجواء، 12 في الكامل والشملي.

وسجلت كل من (الشنان، العلا، رجال المع) 11 حالة، 10 في ينبع والمجاردة، 9 في المذنب، 8 في الحرجة والظهران والعويقيلة والنماص وتربة ورأس تنورة وبللسمر، 7 في عرعر وبيشة ومليجة والقطيف وبقيق وتبالة والأرطاوية وقلوة وحريملاء وأحد المسارحة وصبيا، 6 في الخبر والدوادمي وصفوى وحوطة بني تميم وبقعاء والخفجي، 5 في رابغ والقحمة والحائط وضرية وقصيباء ورياض الخبراء والحريق والعقيق والبكيرية وقرية العليا والبشائر، 4 في الرين والنبهانية وسكاكا والباحة وأبو عريش والبدائع والعيون وضرما وبلجرشي والخرج وثريبان، 3 في الرس والقيصومة والقوز وخيبر والسليل والقويعية والمظيلف وفيفا والحجرة وساجر.

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وحالتان في كل من (بطحاء، القوارة، عفيف، الدلم، نمرة، شرورة، ظهران الجنوب، صامطة، شقراء، أضم)، حالة واحدة في كل من (الأسياح، خليص، بدر الجنوب، الدائر، سميراء، ثار، الرويضة، البرك، العارضة، المجمعة، الزلفي، قيا، القريات، البجادية، يدمة، الحناكية، طبرجل، دومة الجندل، المزاحمية، تمير، النعيرية، الدرعية، ضمد، الريث، الفرشة، الجفر).

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 284226، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 247089، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3055 حالة، فيما تم تسجيل 35 حالة وفاة، و1775 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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