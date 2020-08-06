متحدث «الصحة» يعلن انخفاض حالات كورونا الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين

أشاد بالتزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية..
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، انخفاض الحالات المصابة بفيروس كورونا الحرجة بنسبة 12% خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد متحدث وزارة الصحة، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض مستجدات كورونا في المملكة، أن تطبيق أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية؛ أسهم في انخفاض عدد الحالات؛ مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية.
ونوه العبد العالي برصد التزام أفراد المجتمع بالسلوكيات الصحية الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 284226، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 247089، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3055 حالة، فيما تم تسجيل 35 حالة وفاة، و1775 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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