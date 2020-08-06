وزير الخارجية يستعرض تعزيز التعاون بين المملكة وجنوب السودان

في اتصالين هاتفيين..
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.
وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الراهنة، وجهود تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي.
كما أجرى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بنظيرته في جمهورية جنوب السودان باتريسا خميسا واني.
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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