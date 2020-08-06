شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح مدى إمكانية عودة كورونا للمتعافي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه لم يثبت عالميا عودة الإصابة بكورونا لمن تعافوا مجدداً، مشيرًا إلى استمرار الدراسات في هذا الشأن.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، أن عدد الحالات الحرجة انخفضت بنسبة 12%، مؤكدًا ان استقرار وانخفاض حالات الإصابة والحالات الحرجة أمر مبشر.

وأشاد بالتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية في لقاءاتهم العائلية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

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وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 284,226 منذ بدء الجائحة.