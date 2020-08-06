شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على "الشبرية" التي تميز بها الحج والعمرة قديماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشفت دارة الملك عبد العزيز معلومات مثيرة للإهتمام حول الشبرية التي بدء استخدامها منذ نحو ثلاثة قرون لحمل الحجاج والمعتمرين الغير قادرين على الطواف .
وقالت الدارة ان اسم الشبرية من التبشير لأهل هذه المهنة عند صناعة السرير أو حمل الحاج او المعتمر وكذلك البشرى للحاج والمعتمر .
وأضافت ان أهل الشبرية العاملين بها كانو في الصفا وتحت جبل أبي قيس وكانوا يضعون قطعة قماش كبيرة ملفوفة مثل كور العمامة فوق رؤوسهم لتخفيف الأحمال عنهم .
كما كان لهم شيخ يعلمم ويدربهم على صحيح الطواف وشؤون المهنة التي حلت محلها العربات الحديثة حالياً .
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