السعودية اليوم / أمانة الطائف تكثف أعمال الرقابة على المحال التجارية ومراكز التموينات الغذائية



الطائف 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

عمدت أمانة الطائف إلى تكثيف تواجد فرقها الرقابية بجميع الأسواق والمراكز والشوارع التجارية بهدف احتواء المخالفات، وأخضعت 44 محلاً للحوم بالطائف وضواحيها، وأكثر من 4000 محل لبيع المواد الغذائية للرقابة الصحية المشددة ضمن خطة الرقابية الموسمية لمتابعة الأسواق ومحلات المواد الغذائية.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة قامت بتكثيف الأعمال الرقابية على جميع المنشآت المختصة ببيع المواد الغذائية بأنواعها المختلفة والتأكد من تقيد هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية التي نصت عليها لوائح الاشتراطات الصحية للمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة ، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواد الغذائية وبخاصة الأغذية الحساسة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والبيض ومنتجاتها، والتأكد من التزام جميع وسائل النقل الخاصة بالمواد الغذائية ( عادية ، مبردة ، مجمدة ) بتطبيق لوائح الاشتراطات

الصحية، مؤكداً أنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات الأمانة للوائح الاشتراطات الصحية بحق المخالفين وتوقيع أقصى العقوبات عند تكرار المخالفات.

وأبان أمين الطائف أن البرنامج الرقابي للأمانة يغطي كافة القطاعات ومنها النظافة والوقاية الصحية والأسواق والحدائق والتجميل والصيانة الشاملة وصحة البيئة وبرامج رقابية مكثفة لـ 9 فروع داخل المدينة والحوية والشفا والهدا والسيل الكبير والسيل الصغير وجنوب الطائف، وكشف جهود دعم النظافة وتنفيذ برنامج للوقاية الصحية والرش بثلاثة طرق للمواقع المختلفة، وإيجاد فرقة مساندة للطوارئ وعند الحاجة.

وأشار المهندس آل هميل إلى أن فرق الرقابة تستمر في تنفيذ جولات تفتيشية للأسواق والمراكز والمحلات والمطاعم والمطابخ وكافة المرافق على مدار الفترة المقبلة وحتى نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، لضبط التجاوزات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وقيام الفروع والإدارات الإشرافية بمراقبة مخالفات البناء دون توقف حتى لاستغل ضعاف النفوس هذه الفترة في التجاوزات والإحداثات والتعديات.

وقال أمين الطائف :" إن عمليات الأمانة تعمل على مدار الساعة وتستقبل الشكاوي والبلاغات وتقوم بنقلها لفرق العمل الميدانية، وستتم معالجة أي ملاحظة في وقتها بإذن الله، علماً بأن رقم غرفة العمليات الموحد والذي يستقبل الاتصال على مدار الساعة تسهيلاً على المواطنين ( 940 )".

وأهاب بكل مواطن أن يكون مسانداً لجهود الأمانة ورقيباً في الميدان حتى يتم القضاء على المخالفات بمشاركة جماعية بما لايدع فرصة لضعاف النفوس لاستغلال الموسم في التجاوز والمخالفة .

// انتهى //

15:32ت م

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