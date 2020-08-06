شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يتراجع بسبب مخاوف من موجة ثانية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم في ظل استمرار المخاوف من وقوع موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا المستجد.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0915 بتوقيت جرنتش بمقدار 30 سنتاً، ما نسبته 0.66 في المئة، ليصل سعره إلى 45.02 دولارا أمريكيا للبرميل.

ونزل سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89 % ليصل سعره إلى 41.78 دولارًا أمريكيًا للبرميل.