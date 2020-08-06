شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يتراجع بسبب مخاوف من موجة ثانية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0915 بتوقيت جرنتش بمقدار 30 سنتاً، ما نسبته 0.66 في المئة، ليصل سعره إلى 45.02 دولارا أمريكيا للبرميل.
ونزل سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89 % ليصل سعره إلى 41.78 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
كانت هذه تفاصيل خبر "برنت" يتراجع بسبب مخاوف من موجة ثانية لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.