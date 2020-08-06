شاهد.. قلعة الملك عبدالعزيز في ضباء التي كانت مقرا للحكم

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):وثق مقطع فيديو تقريري قلعة الملك عبدالعزيزفي ضباء على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة، التي كانت مقرا للحكم .
وأوضح الفيديو أن القلعة شيدت عام 1933 لتكون مقراً للحكم، وبنيت من الحجر الجيري على طراز القلاع الموجودة في المنطقة، وهي مزودة بـ 4 أبراج مراقبة.
وتابع بأن القلعة لها مدخل وفناء محاط بحجرات ومسجد، كما أن مساحتها تبلغ 1000 متر مربع تمتد على هضبة مرتفعة
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