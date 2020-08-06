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سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 427 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 80713 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 492 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 70910 حالة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 704 حالات من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 61 ألفاً و610 حالات.
وأضاف وزير الصحة الكويتي أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ704 من كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 12:31 PM
شفاء 704 في الكويت والإجمالي 61,610 أشخاصسلطنة عُمان تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا
سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 427 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 80713 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 492 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 70910 حالة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 704 حالات من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 61 ألفاً و610 حالات.
وأضاف وزير الصحة الكويتي أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ704 من كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
، سلطنة عُمان تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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