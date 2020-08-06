، "مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتزامن مع بلوغ السباق لتطوير لقاح لمرض كوفيد-19 مرحلة حاسمة

قالت شركة مودرنا: إنه تم تسعير جرعة لقاحها التجريبي لفيروس كورونا بين 32 و37 دولارًا في المتوسط بالنسبة للتعاقدات الخاصة بالصفقات الأصغر حجمًا، أي أعلى من السعر الذي حددته الصفقة الأمريكية للقاح المرشح لشركة فايزر.

ومع بلوغ سباق تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 مرحلة حاسمة باختبار العديد من اللقاحات المحتملة في دراسات المرحلة الأخيرة؛ بات تسعير اللقاحات موضع تدقيق متزايد.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا في مؤتمر عبر الهاتف: "سنكون مسؤولين عن السعر الأقل بكثير من قيمة (اللقاح) أثناء فترة الوباء"؛ مضيفًا أن التعاقدات ذات الحجم الأكبر سيكون سعر اللقاح فيها أقل.

وأبرمت الحكومة الأمريكية -الشهر الماضي- اتفاقًا لشراء لقاح تجريبي تُطَوّره شركتا فايزر وبايو.إن.تك؛ بهدف تأمين لقاح كافٍ لتطعيم 50 مليون أمريكي مقابل نحو 40 دولارًا للفرد. وسيكلف نظام اللقاح ثنائي الجرعة لمودرنا ما بين 64 و74 دولارًا للشخص الواحد.

وتَلَقّت مودرنا نحو مليار دولار من الحكومة الأمريكية بموجب خطة لتسريع تطوير اللقاح. ولم تبرم بعدُ اتفاقًا لتوريد اللقاح للولايات المتحدة.

وقالت الشركة اليوم إنها تُجري محادثات مع عدة دول لتوقيع اتفاقيات لتوريد لقاحها؛ مضيفة أنها تَلَقّت بالفعل نحو 400 مليون دولار كمقدمات لعقود توريد في نهاية المطاف.

وهبط سهم "مودرنا" بنسبة 5% في التعاملات المبكرة، أمس الأربعاء.فيروس كورونا الجديد