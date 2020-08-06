شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تزرع مليوني شتلة وتنجز أول متنزه لـ«المانجروف» والان نبدء بالتفاصيل

تبذل شركة «أرامكو»، مجهودات كبيرة في استزراع أشجار المانجروف، وزرعت مليوني شتلة هذا العام، وتنشئ متنزهًا وحديقة بيئية لأشجار القرم، تُعتبر الأولى من نوعها في المملكة بخليج تاروت، الذي تقرر الانتهاء منها نهاية 2020م، ويضم المتنزه محطة للأبحاث المهتمة بأشجار المانجروف، ومركزا للتوعية، يضم ممرًا خشبيًا بين الأشجار، ومشتلًا للمانجروف.

صورة فضائية

وأكد الاستشاري البيئي لحماية البيئة بشركة أرامكو السعودية وخبير الشركة في برنامج استزراع أشجار القرم في الخليج العربي والبحر الأحمر علي قاسم، أثناء الملتقى الافتراضي «المانجروف ثراء بيئي وتنوع أحيائي»، أن أشجار المانجروف في المنطقة الشرقية تقلصت جراء العمران غير المدروس، فهناك صورة فضائية أخذت عام 1973م لبعض أجزاء المنطقة، وقورنت بصورة فضائية أخرى أخذت لاحقًا، بيَّنت أن المساحة المتبقية من أشجار المانجروف «القرم» فقط 10%، ومعظم هذه الأشجار تتواجد في المناطق المتاخمة لشركة «أرامكو».

دراسات بيئية

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وقال قاسم إن هناك جهودًا عديدة لشركة أرامكو حول بيئات المانجروف، ففي عام 1979م تم إصدار كتاب التنوع الحيوي لغرب الخليج، وكان ينظر لبيئات المانجروف بشكل عام، وفي عام 1984م بدأت دراسات بيئات أشجار القرم بالتفصيل والدراسات الدائمة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويُعتبر عام 1993م بداية استزراع أشجار القرم في أماكن لم تتم فيها الزراعة، ففي هذا العام استزرع 100 شتلة، نشأ عن هذه الشتلات انتشار كبير لأشجار المانجروف، وكان الاستزراع في جزيرة أبو علي على الخليج العربي، وفي عام 1998م بلغت بعدها آلاف الأشجار، وذلك خلال 5 سنوات فقط، وفي عام 2003م، كثرت الأشجار، وآخر زيارة للموقع وجد أكثر من 20 هكتارًا من المناطق، التي انتشر المانجروف فيها.

وعي وثقافة

وأشار إلى أنه في عام 2001م، كانت هناك جهود الاستزراع بالتعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، أثمر عنها زراعة آلاف الأشجار من المانجروف، خاصة في منطقة رأس تنورة، وهي منطقة متاخمة لأعمال الشركة، وبين عامي 2002 و2009م، وجدت حملات أرامكو السعودية لزراعة أشجار القرم، وكان بإدخال طلاب المدارس في ذلك؛ لزيادة الوعي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة وأشجار المانجروف، وبعد النجاح تمت زراعة 60 ألف شتلة من أشجار القرم في رأس تنورة، وذلك عام 2010م، وفي عام 2012، تم استزراع 150 ألف شتلة من أشجار القرم في رأس تنورة ورحيمة، وفي عام 2017م استكملت الاستزراع، من خلال 2.3 مليون شتلة من أشجار القرم، خاصة برأس تنورة وأبو علي، وفي هذا العام 2020 استزراع 2 مليون شتلة من أشجار القرم في جزيرة أبو علي.