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لجان لحصر أضرار الأمطار والسيول في 5 مناطق

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تمكنت مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة»، من إنقاذ أكثر من 698 شخصا وإخلاء 77 شخصا و11 أسرة، وإيواء 633 شخصا و3 أسر، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق خلال الفترة من 5-14 ذي الحجة الجاري، وكانت منطقة عسير الأعلى في عدد حالات الإنقاذ، بينما الأقل كانت المدينة المنورة بحالة إنقاذ واحدة.

وأوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أنه تم تشكيل 8 لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول، وأهاب بالمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد الحالة المطرية في المملكة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظا على سلامة الجميع.

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