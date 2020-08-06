شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتوسيع نطاق عمل مركز الملك عبدالله للحوار في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

كشف أمين عام مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن معمر، عن تطلع المركز في دورته الإستراتيجية الجديدة إلى توسيع نطاق عمله في آسيا، وإضفاء الطابع الإقليمي على أنشطته، وبناء شراكات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «ASEAN»، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي «SAARC» والمنظمات الإنمائية الدولية الأخرى التي تسهم في تعزيز التعايش السلمي في المنطقة واستدامته، مؤكدًا أن آسيا لديها تاريخ طويل من التعايش بين أتباع الأديان ولا بد من استمرار الحوار وتعزيزه على صعيد المجتمعات الدينية وصانعي السياسات.

وشدّد الأمين العام للمركز على أن بلدان آسيا دائمًا ما كانت محط اهتمام ومحور تركيز أعمال المركز، وعلى رأسها ميانمار، وجار التوسيع التدريجي لنطاق أنشطته إلى بلدان أخرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن المركز يدعم، منذ عام 2016، جهود القيادات والمنظمات الدينية في ترسيخ التعايش والسلام.

ولفت إلى دعم المركز لإنشاء «مبادرة ميانمار للسلام»، التي تساهم فيها المجموعات الدينية المتنوعة وصانعو السياسات باعتبارها واحدة من أكثر برامج الحوار بين أتباع الأديان شمولية وفعالية.

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واستعرض «ابن معمر»، جهود المركز في معالجة مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الأسرة البشرية بأكملها، مشيرًا إلى أنه المنظمة الدولية الوحيدة التي يقود برامجها ومبادراتها صانعو السياسات والقيادات الدينية؛ لإيجاد حلول جماعية وتنفيذها؛ بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي في أكثر من 50 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال كلمته، أمس، في ختام فعاليات اللقاء التشاوري الإقليمي للقيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات والخبراء الآسيويين، والذي عقده، افتراضيًا، الشركاء المنظمون لمنتدى القيم الدينية مركز الحوار العالمي «KAICIID» ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات «UNAOC»؛ وجمعية القيم الدينية لمجموعة العشرين، واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات المزمع تنظيمه قبيل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض في أكتوبر المقبل.

وبحث المشاركون قائمة بالموضوعات الخاصة بالقيم الدينية لمجموعة العشرين لهذا العام؛ وفقًا لأولويات الدولة المضيفة «المملكة العربية السعودية»، وغطت الموضوعات الرئيسة قضايا: النساء والشباب، من خلال تمكين الإنسان وتهيئة الظروف التي يتمكن فيها الجميع، خاصة النساء والشباب من العيش والعمل وتحقيق الازدهار، بجانب تغيّر المناخ، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التقنية: «تشكيل آفاق جديدة من خلال تبنّي إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني»؛ واقتراح قائمة بالتوصيات التي ستقدم إلى اللقاء العالمي الختامي المزمع عقده في الرياض.