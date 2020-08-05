رقم بنك التسليف المجاني للاستفسار والرد علي الشكاوى

رقم بنك التسليف الذي يقوم بنك التنمية السعودي بتوفيره في جميع المحافظات على مستوى المملكة، وذلك لأنها توفر الكثير من الخدمات، لجميع مواطني السعودية وغيرهم، من الأسر محدودة الدخل أو معتدلة الدخل وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على قروض لكي تمنحهم حياة كريمة عقب التحولات الاقتصادية التي وقعت في الأيام الأخيرة في المملكة في الفترة السابقة.

رقم بنك التسليف

رقم بنك التسليف التي يمكن عن طريقه أن يُستعلم عن الخدمات التي يقدمها بنك التنمية السعودي، وكذلك يمكن للجميع أن يستفسرون عما يقوم البنك بتوفيره من قروض البنك لكافة عملائه.

فنجد أنه من الممكن وعن طريق التَواصُل على الرقم الخاص معرفة كافة التفاصيل من خلال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الأرقام هي كالتالي:

رقم الإدارة العامة 0112746444.

رقم جدة هو 0126688060.

ورقم مكة المكرمة هو 0125765357.

الرقم الخاص بالطائف وهو 0127375688.

والمدينة المنورة رقمها هو 0148490713.

ورقم الأحساء وهو 0135830306.

ورقم الرياض وهو 0112093790.

ورقم الدمام وهو 0138315875.

ورقم خميس مشيط هو 0172354306.

كما أن خدمة العملاء الخاصة ببنك التسليف والادخار، تقوم بخدمة الإجابة والرد على جميع استفسارات العملاء طوال اليوم بدون دفع بشكل مجاني.

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الرقم الموحد المجاني لبنك التسليف

والجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم التواصل مع المركز الخاص بالاتصال الموحد، التابع لبنك التنمية السعودي، وهذا الرقم هو 920008002.

المتاح يومياً من الثامنة صباحاً وحتي الخامسة عصراً، بداية من الأحد إلي الخميس، كذلك من الممكن التواصل من خلال القنوات الخاصة بالتواصل الاجتماعي.

مثل الفيس بوك، وتويتر، فهذه الأرقام ليست فقط لمعرفة القروض والمنتجات، بل يوجد الكثير من الأسئلة التي تكون في ذهن بعض العملاء، ولا يوجد لها أجابه، فمن هنا يتمكن أي مواطن مقيم أو سعودي أن يتصل بهم لمعرفتها فوراً.

خدمات بنك التسليف

مركز التَواصُل التابع لبنك التسليف والادخار السعودي، يقوم بتزويد العديد من الخدمات سواء مالية أو غير ماليه، لأصحاب الشركات أو لجميع الأشخاص، حتى يتمكنوا من الحصول على مختلف القروض، مثل القروض الخاصة بالمركبة الأجرة، والمشروعات الناشئة، والعائلة المنتجة، وغير ذلك من المشاريع.

رقم بنك التسليف يساهم في مساعدة كافة مواطني السعودية، أو المقيمين من ترك الاستفسارات والأسئلة والإجابة عليها فوراً، كما تمكنه من معرفة جميع ما يتعلق بكافة القروض المتاحة.