1389 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1626حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1389 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1626حالة، و36 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 282,824 حالة، منها 34,490 حالة نشطة، بينها 1991 حالة حرجة. 245,314 المتعافون 3020 الوفيات Advertisements 282,824 إجمالي الحالات 34,490 الحالات النشطة الحالات الجديدة بحسب المدن 109 الرياض

106 مكة المكرمة

90 خميس مشيط

53 جازان

49 جدة

47 نجران

47 الهفوف

45 الدمام

39 بريدة

39 المبرز

38 حفر الباطن

34 المدينة المنورة

24 أبها

23 رجال ألمع

20 سراة عبيدة

18 رياض الخبراء

17 ينبع

17 عنيزة

17 الليث

15 القطيف

15 تثليث

15 الدرعية

14 القنفذة

13 تبوك

13 شرورة

13 الخرج

12 خليص

12 الحرجة

12 حوطة بني تميم

11 الطائف

11 المجمعة

11 صبيا

10سكاكا

10 عفيف

10 تبالة

9 بارق

9 أحد رفيدة

9 أبوعريش

9 العلا

9 النعيرية

8 بيشة

8 ضرما

8 قلوة

8 صامطة

8 المذنب

7 بطحاء

7 القوارة

7 الزلفي

7 بقيق

7 عيون الجواء

6 عقلة الصقور

6 حائل

6 الباحة

6 المندق

6 بلجرشي

6 وادي الدواسر

6 بللسمر

5 رفائع الجمش

5 العيدابي

5 الخبر

5 مليجة

5 سبت العلاية

5 يدمة

5 البدائع

5 القوز

5 مهد الذهب

5 أحد المسارحة

5 ظهران الجنوب

5 العقيق

5 ضبا

4 النبهانية

4 الدلم

4 الظهران

4 البجادية

4 العويقيلة

4 الخفجي

4 أضم

4 ساجر

3 الشعبة

3 الأسياح

3 بدر الجنوب

3 حوطة سدير

3 عرعر

3 الرس

3 الجبيل

3 الحريق

3 خيبر

3 شقراء

3 قرية العليا

2 الموسم

2 ثول

2 تنومة

2 الرويضة

2 الدوادمي

2 رابغ

2 القحمة

2 رنية

2 الكامل

2 صفوى

2 العيون

2 الحناكية

2 حريملاء

2 بيش

2 تربة

2 السليل

2 القويعية

2 البكيرية

2 سلوى

2 الجفر

2 البشائر

1 الطوال

1 الرين

1 البرك

1 الدرب

1 الخاصرة

1 المحاني

1 محايل

1 نمرة

1 قيا

1 الخرمة

1 القريات

1 المخواة

1 نفي

1 القيصومة

1 الأرطاوية

1 المويه

1 النماص

1 دومة الجندل

1 رفحا

1 رماح

1 المظيلف

1 الحجرة

1 وادي الفرع

1 ثريبان

1 القريع

1 رأس تنورة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.