1389 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1626حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1389 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وشفاء 1626حالة، و36 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 282,824 حالة، منها 34,490 حالة نشطة، بينها 1991 حالة حرجة.
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245,314
المتعافون
3020
الوفيات
282,824
إجمالي الحالات
34,490
الحالات النشطة
الحالات الجديدة بحسب المدن
- 109 الرياض
- 106 مكة المكرمة
- 90 خميس مشيط
- 53 جازان
- 49 جدة
- 47 نجران
- 47 الهفوف
- 45 الدمام
- 39 بريدة
- 39 المبرز
- 38 حفر الباطن
- 34 المدينة المنورة
- 24 أبها
- 23 رجال ألمع
- 20 سراة عبيدة
- 18 رياض الخبراء
- 17 ينبع
- 17 عنيزة
- 17 الليث
- 15 القطيف
- 15 تثليث
- 15 الدرعية
- 14 القنفذة
- 13 تبوك
- 13 شرورة
- 13 الخرج
- 12 خليص
- 12 الحرجة
- 12 حوطة بني تميم
- 11 الطائف
- 11 المجمعة
- 11 صبيا
- 10سكاكا
- 10 عفيف
- 10 تبالة
- 9 بارق
- 9 أحد رفيدة
- 9 أبوعريش
- 9 العلا
- 9 النعيرية
- 8 بيشة
- 8 ضرما
- 8 قلوة
- 8 صامطة
- 8 المذنب
- 7 بطحاء
- 7 القوارة
- 7 الزلفي
- 7 بقيق
- 7 عيون الجواء
- 6 عقلة الصقور
- 6 حائل
- 6 الباحة
- 6 المندق
- 6 بلجرشي
- 6 وادي الدواسر
- 6 بللسمر
- 5 رفائع الجمش
- 5 العيدابي
- 5 الخبر
- 5 مليجة
- 5 سبت العلاية
- 5 يدمة
- 5 البدائع
- 5 القوز
- 5 مهد الذهب
- 5 أحد المسارحة
- 5 ظهران الجنوب
- 5 العقيق
- 5 ضبا
- 4 النبهانية
- 4 الدلم
- 4 الظهران
- 4 البجادية
- 4 العويقيلة
- 4 الخفجي
- 4 أضم
- 4 ساجر
- 3 الشعبة
- 3 الأسياح
- 3 بدر الجنوب
- 3 حوطة سدير
- 3 عرعر
- 3 الرس
- 3 الجبيل
- 3 الحريق
- 3 خيبر
- 3 شقراء
- 3 قرية العليا
- 2 الموسم
- 2 ثول
- 2 تنومة
- 2 الرويضة
- 2 الدوادمي
- 2 رابغ
- 2 القحمة
- 2 رنية
- 2 الكامل
- 2 صفوى
- 2 العيون
- 2 الحناكية
- 2 حريملاء
- 2 بيش
- 2 تربة
- 2 السليل
- 2 القويعية
- 2 البكيرية
- 2 سلوى
- 2 الجفر
- 2 البشائر
- 1 الطوال
- 1 الرين
- 1 البرك
- 1 الدرب
- 1 الخاصرة
- 1 المحاني
- 1 محايل
- 1 نمرة
- 1 قيا
- 1 الخرمة
- 1 القريات
- 1 المخواة
- 1 نفي
- 1 القيصومة
- 1 الأرطاوية
- 1 المويه
- 1 النماص
- 1 دومة الجندل
- 1 رفحا
- 1 رماح
- 1 المظيلف
- 1 الحجرة
- 1 وادي الفرع
- 1 ثريبان
- 1 القريع
- 1 رأس تنورة
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وشفاء 1626حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.