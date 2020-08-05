السعودية اليوم / تونس تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1601 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالة.

// انتهى //

19:34ت م

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تونس 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، منها إصابتان محليتان، و15 إصابة وافدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1601 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالة.// انتهى //19:34ت م0147

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