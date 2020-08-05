السعودية اليوم / عمان تسجل ٥٨٥ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا



مسقط في 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل (٥٨٥) إصابة جديدة بمرض فيروس

وأوضحت أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية (٢٦٨٢) والحالات المنومة اليوم (٥٤) والمنومين (٤٩٩) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٨٤).

// انتهى //

19:18ت م

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مسقط في 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل (٥٨٥) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) منها (٢٦٦) لعمانيين و (٣١٩) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٨٠٢٨٦) و (٤٨٨) وفاة وتماثل (٦٩٨٠٣) حالة للشفاء.وأوضحت أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية (٢٦٨٢) والحالات المنومة اليوم (٥٤) والمنومين (٤٩٩) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٨٤).// انتهى //19:18ت م0143

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