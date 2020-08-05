محمد بن مسعود - الدمام - مبلغ 1000 ريال لكل منهم صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 373 مخالفاً؛ لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ 1000 ريال. 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 06:53 PM مبلغ 1000 ريال لكل منهم Advertisements حائل.. تغريم 373 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة حائل.. تغريم 373 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 373 مخالفاً؛ لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ 1000 ريال. الكلمات المفتاحية ، حائل.. تغريم 373 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة ،

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