، وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والمستجدات مع نظيره الفلندي ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.