شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. مركز الملك سلمان يواصل دعم الأشقاء في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
ويقوم المركز بتنظيم حملة للتبرع بالدم لتلبية احتياجات المستشفيات اللبنانية التي تستقبل مصابي الانفجار، فيما قام منذ أمس بمساندة الطواقم الطبية في إسعاف المتضررين عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها المركز في مجمل الأراضي اللبنانية.
وقد انطلقت فرق إسعاف جمعية سبل السلام التي يدعمها المركز من شمال لبنان إلى بيروت لمساندة الطواقم الطبية اللبنانية والمساعدة في نقل الجرحى، كما انتقل فريق متخصص من مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال الممول من المركز لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي وتقديم الخدمات الإسعافية وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.
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