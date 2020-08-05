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محمد بن مسعود - الدمام - وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مبدئيًّا، على خطة رابطة الدوري الألماني لإعادة الجماهير إلى الملاعب؛ حيث قال متحدث باسم وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن قطاع الرياضة: إن الاتفاق الذي أعلنت عنه الرابطة "خطوة جديرة بالترحيب".
وفي سياق متصل رحّب متحدث باسم وزارة الصحة بالخطة، مشيراً إلى أن المهم الآن هو التنفيذ الفعلي لهذه الخطة على الأرض بالتنسيق مع السلطات والأندية، وطالب بمراعاة معدلات الإصابة في كل منطقة خلال تنفيذ هذه الخطة.
كانت غالبية أندية كرة القدم الألمانية اتفقت، أمس، على حزمة تدابير اقترحتها رابطة الدوري بهدف إعادة الجماهير إلى الملاعب في دوري الدرجتين: الأولى (البوندسليجا)، والثانية، بعدد قليل.
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 05:57 PM
وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مبدئيًّا، على خطة رابطة الدوري الألماني لإعادة الجماهير إلى الملاعب؛ حيث قال متحدث باسم وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن قطاع الرياضة: إن الاتفاق الذي أعلنت عنه الرابطة "خطوة جديرة بالترحيب".
وفي سياق متصل رحّب متحدث باسم وزارة الصحة بالخطة، مشيراً إلى أن المهم الآن هو التنفيذ الفعلي لهذه الخطة على الأرض بالتنسيق مع السلطات والأندية، وطالب بمراعاة معدلات الإصابة في كل منطقة خلال تنفيذ هذه الخطة.
كانت غالبية أندية كرة القدم الألمانية اتفقت، أمس، على حزمة تدابير اقترحتها رابطة الدوري بهدف إعادة الجماهير إلى الملاعب في دوري الدرجتين: الأولى (البوندسليجا)، والثانية، بعدد قليل.
، بعد المطالبة بمراعاة معدل الإصابات.. الموافقة على عودة الجماهير لملاعب ألمانيا ،
المصدر : الخليج 365
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