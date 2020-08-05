محمد بن مسعود - الدمام - بعد 5 أيام أكد برنامج حساب المواطن استعداده لإيداع الدفعة الـ 33 لمستحقي الدعم من البرنامج. وقال البرنامج عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبقى 5 أيام لإيداع الدفعة الـ 33 من برنامج حساب المواطن". 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 05:38 PM بعد 5 أيام Advertisements "حساب المواطن" يستعد لإيداع الدفعة الـ33 من أموال المستفيدين "حساب المواطن" يستعد لإيداع الدفعة الـ33 من أموال المستفيدين أكد برنامج حساب المواطن استعداده لإيداع الدفعة الـ 33 لمستحقي الدعم من البرنامج. وقال البرنامج عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبقى 5 أيام لإيداع الدفعة الـ 33 من برنامج حساب المواطن". الكلمات المفتاحية ، "حساب المواطن" يستعد لإيداع الدفعة الـ33 من أموال المستفيدين ،

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