السعودية اليوم / الصحة: تسجيل (1626) حالة تعافٍ جديدة و (1389) حالة مؤكدة خلال الساعات الـ 24 الماضية



الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل (1389) حالة مؤكدة جديدة لفيروس

حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1991) حالة حرجة، كما سجلت (1626) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (245314) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (3020) حالة، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة. لافتةً الانتباه إلى أنه تم إجراء (52099) فحصاً مخبرياً جديداً .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس

آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

// انتهى //

16:18ت م

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الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل (1389) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (282824) حالة، من بينها (34490)حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1991) حالة حرجة، كما سجلت (1626) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (245314) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (3020) حالة، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة. لافتةً الانتباه إلى أنه تم إجراء (52099) فحصاً مخبرياً جديداً .ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتسآب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.// انتهى //16:18ت م0101

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