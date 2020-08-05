رابط التسجيل في العنوان الوطني للأفراد

العنوان الوطني واحدة من ضمن المئات الخدمات الإلكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين، ويعمل العنوان علي تسهيل الوصول إلى عنوان المنازل في جميع المدن، والمراكز، والقرى في السعودية.

يشمل العنوان الوطني جميع المدن في مختلف المناطق داخل السعودية، ويستخدم أحدث التقنيات الحديثة لتسهيل الوصول إلى الأماكن، وتعد هذه الخدمة المميزة من الخدمات التي تم إطلاقها حديثا في الخليج العربي، وهي خطوة مميزة نحو التطور المستمر لتوفير جميع الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني.

التسجيل في العنوان الوطني للأفراد

إذا أردت التسجيل لأول مرة عليك الدخول إلى موقع العنوان الوطني الرسمي.

الرسمي. بعد الدخول إلى الموقع ستظهر لك صفحة الموقع، ويحتوي على خيارين عليك الضغط على (سجل عنوانك اليوم).

بعد ذلك سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة تحتوي على ثلاث خيارات (تسجيل الأفراد، وتسجيل قطاع الأعمال، وتسجيل الجهات الحكومية). عليك الضغط على تسجيل الأفراد.

بعد ذلك سيتم فتح صفحة جديدة تحتوي على خيارين (تسجيل جديد، وإدارة عنوان مسجل) عليك الضغط على تسجيل جديد.

لكي تتمكن من التسجيل عليك الموافقة على شروط التسجيل، وأهمها أن تكون مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية.

بعد الموافقة على شروط التسجيل سيتم تحويلك إلى صفحة البيانات، وتحتوي على المنطقة، والمدينة، والحي، ورقم المبني، بعد ذلك أضغط على التحقق من العنوان.

بهذه الطريقة يمكنك الاستعلام عن العنوان الوطني بكل سهولة، ويمكنك القيام بها من خلال الجوال أو الحاسوب الشخصي الخاص بك.