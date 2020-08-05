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نكست جامعة الدول العربية علم الجامعة اليوم؛ حداداً على ضحايا انفجارات بيروت التي هزّت العاصمة اللبنانية، أمس، وسقط على إثرها مئات من القتلى والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.
وأفادت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن تنكيس علم الجامعة يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة.
وأكد أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.
وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أطلق مناشدة لجميع الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان؛ لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.جامعة الدول العربية انفجارات بيروت
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 03:52 PM
"أبوالغيط" أطلق مناشدة لسرعة توجيه المساعدات الإغاثية
نكست جامعة الدول العربية علم الجامعة اليوم؛ حداداً على ضحايا انفجارات بيروت التي هزّت العاصمة اللبنانية، أمس، وسقط على إثرها مئات من القتلى والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.
وأفادت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن تنكيس علم الجامعة يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة.
وأكد أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.
وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أطلق مناشدة لجميع الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان؛ لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.
، الجامعة العربية تُنكس علمها حداداً على ضحايا انفجارات بيروت ،
المصدر : الخليج 365
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