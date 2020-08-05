شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مستودعين بهما منتجات غذاية منتهية الصلاحية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن إغلاق مستودعين في جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة. أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن إغلاق مستودعين في جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة. ونشرت الهيئة، صور للحظات ضبط وإغلاق المستودعين، مشيرة إلى أنه تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة.

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