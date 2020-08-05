فيصل بن فرحان يجري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية إندونيسيا وسلطنة بروناي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بمعالي وزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام إيروان بهين يوسف.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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