شاي خدير منتج سعودي نافس الكبار و أصبح هو الكبير و الأفضل بالشرق الأوسط .. التفاصيل

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بالسنوات الأخيرة أمتلىْ السوق بالكثير من أنواع الشاي و لكن طغى وعي المستهلك عليها فأصبح المستهلك هو من يحدد الأفضل حيث برز منتج سعودي فريد من نوعه راهن على الجودة و قام بمزاحمة كبرى شركات الشاي التي كان لها عقود في السوق ألا و هو ” شاي خدير ” منتج سعودي و علامة تجارية سعودية رائدة في مجال مشروب الشاي ولكن دخول شاي خدير هذا المنتج السعودي لم يكن كأي منتج فلقد تمت مراعاة الجودة به بأقصى درجاته فـ “شاي خدير ” يعد الوحيد بالشرق الأوسط الذي يصدر أول و أعلى ورقتين جودةً في نبتة الشاي وهما : الفلوري أورانج بيكو ، بالإضافة لحصوله بشكل دائم على شهادات فحص و مطابقات ضمن المواصفات الأوربية من ألمانيا بالشراكة مع مختبر أجال بالمملكة العربية السعودية.
نجاحات “شاي خدير ” و ما جعله يتصدر ليست بالغريبة فمن يقف خلف هذا الكيان هو أحد أبناء الوطن الطموحين و هو الدكتور/ خالد الدواس مالك ” شاي خدير ” حيث عمل كمستشار لوزير التجارة والاستثمار و وزير الاعلام المكلف ماجد القصبي و مستشار لوزير البيئة و المياه و الزراعة عبدالرحمن الفضلي و مستشار لعدة شركات أيضاً و يمتلك الدواس ماجستير إدارة الأعمال وله عدة مؤلفات “بالحوكمة” فمسيرته المهنية و طموحه أيضاً لإثبات قدرة الشاب السعودي لوضع بصمته ليست بالصعبة فـنجاحات ” شاي خدير” لم تتوقف وذلك بفضل الله ثم وجود الطموح بالإضافة إلى الإستراتيجية المرسومة لمواكبة رؤية المملكة 2030 .
يتمتع شاي خدير بتغطية جميع مناطق المملكة عبر سلاسل إمداد متينة لضمان وصول المنتج للمستهلك النهائي بأقصى سرعة في الوقت و المكان المناسب مع ضمان الجودة فيتم عبر كبرى المتاجر بالمملكة بنده بجميع الفروع أو أسواق النخبة و السيف غاليري و محلات السنيدي للرحلات علاوةً على ذلك يمتلك وكلاء بجميع مناطق المملكة و لم يتأخر خدير في مواكبة التحول للتجارة الإلكترونية إذ يمتلك متجر إلكتروني يقوم به بتلبية جميع الطلبات لجميع مناطق المملكة لقطاعات التجزئة و الجملة (للدخول للمتجر انقر هنا) حيث يعرض به كافة المنتجات .
و في حديثنا مع الدكتور/ خالد الدواس كشف لنا بحكم خبرته بعض مميزات الشاي ذو الجودة العالية حيث يتمتع الشاي ذو الجودة العالية بعدم حدوث مرارة في الفم ، و أيضاً لا يقوم بتنشيف الغدد اللعابية ، ولا يضر الحلق و المريء ، و لا يتسبب بحدوث حموضة بالمعدة ، أو تكوين للحصى في الكلى و اضافةً على ما سبق يتميز بالمذاق الفريد من نوعه .
كانت هذه تفاصيل خبر شاي خدير منتج سعودي نافس الكبار و أصبح هو الكبير و الأفضل بالشرق الأوسط .. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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