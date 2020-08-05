شاي خدير منتج سعودي نافس الكبار و أصبح هو الكبير و الأفضل بالشرق الأوسط .. التفاصيل

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بالسنوات الأخيرة أمتلىْ السوق بالكثير من أنواع الشاي و لكن طغى وعي المستهلك عليها فأصبح المستهلك هو من يحدد الأفضل حيث برز منتج سعودي فريد من نوعه راهن على الجودة و قام بمزاحمة كبرى شركات الشاي التي كان لها عقود في السوق ألا و هو ” شاي خدير ” منتج سعودي و علامة تجارية سعودية رائدة في مجال مشروب الشاي ولكن دخول شاي خدير هذا المنتج السعودي لم يكن كأي منتج فلقد تمت مراعاة الجودة به بأقصى درجاته فـ “شاي خدير ” يعد الوحيد بالشرق الأوسط الذي يصدر أول و أعلى ورقتين جودةً في نبتة الشاي وهما : الفلوري أورانج بيكو ، بالإضافة لحصوله بشكل دائم على شهادات فحص و مطابقات ضمن المواصفات الأوربية من ألمانيا بالشراكة مع مختبر أجال بالمملكة العربية السعودية.

نجاحات “شاي خدير ” و ما جعله يتصدر ليست بالغريبة فمن يقف خلف هذا الكيان هو أحد أبناء الوطن الطموحين و هو الدكتور/ خالد الدواس مالك ” شاي خدير ” حيث عمل كمستشار لوزير التجارة والاستثمار و وزير الاعلام المكلف ماجد القصبي و مستشار لوزير البيئة و المياه و الزراعة عبدالرحمن الفضلي و مستشار لعدة شركات أيضاً و يمتلك الدواس ماجستير إدارة الأعمال وله عدة مؤلفات “بالحوكمة” فمسيرته المهنية و طموحه أيضاً لإثبات قدرة الشاب السعودي لوضع بصمته ليست بالصعبة فـنجاحات ” شاي خدير” لم تتوقف وذلك بفضل الله ثم وجود الطموح بالإضافة إلى الإستراتيجية المرسومة لمواكبة رؤية المملكة 2030 .

يتمتع شاي خدير بتغطية جميع مناطق المملكة عبر سلاسل إمداد متينة لضمان وصول المنتج للمستهلك النهائي بأقصى سرعة في الوقت و المكان المناسب مع ضمان الجودة فيتم عبر كبرى المتاجر بالمملكة بنده بجميع الفروع أو أسواق النخبة و السيف غاليري و محلات السنيدي للرحلات علاوةً على ذلك يمتلك وكلاء بجميع مناطق المملكة و لم يتأخر خدير في مواكبة التحول للتجارة الإلكترونية إذ يمتلك متجر إلكتروني يقوم به بتلبية جميع الطلبات لجميع مناطق المملكة لقطاعات التجزئة و الجملة (للدخول للمتجر انقر هنا) حيث يعرض به كافة المنتجات .

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و في حديثنا مع الدكتور/ خالد الدواس كشف لنا بحكم خبرته بعض مميزات الشاي ذو الجودة العالية حيث يتمتع الشاي ذو الجودة العالية بعدم حدوث مرارة في الفم ، و أيضاً لا يقوم بتنشيف الغدد اللعابية ، ولا يضر الحلق و المريء ، و لا يتسبب بحدوث حموضة بالمعدة ، أو تكوين للحصى في الكلى و اضافةً على ما سبق يتميز بالمذاق الفريد من نوعه .



