بالفيديو.. عبدالله يتحدى الإعاقة ببيع المشروبات في المستشفى الألماني بحائل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة حائل، أثناء عمله ببيع المرطبات والمياه، وسط ممشى ومنتزه المستشفى الألماني، داعيًا إلى دعمه لكي يواصل مشروعه بشكل آمن وصحي.

وخلال الفيديو، ظهر الشاب عبدالله وأوضح أنه خصص جزءًا من بضاعته مجانًا صدقة لوالده المتوفى لكل من لا يملك نقودًا، متمنيًا أن يحصل على الدعم وتحقيق حلمه بامتلاك مركبة «فود ترك» لكي يواصل مشروعه بشكل آمن وصحي وليجني الأرباح.

ودشن عدد من المهتمين وسمًا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» سمَّوه (#عبدالله بائع ممشى الألماني حائل) ودعوا من خلاله المجتمع والمشاهير وأصحاب التغطيات إلى دعم الشاب وإبراز مشروعه، كما تفاعل فريق دايموند التطوعي وفريق تغطيات المملكة مع دعوة الناشطة مها الرويلي لدعم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة حائل.

وزار عبدالله الحوشان رئيس لجنة التنظيم بمجموعة دايموند السعودية وقائد فريق تغطيات المملكة برفقة المهندس معيلي الشمري وعدد من أعضاء الفريق؛ المقر الذي يبيع فيه الشاب عبدالله وسط الممشى؛ حيث اعتبروا هذه الزيارة مجرد دعم معنوي للشاب، ونشر نشاطه للمجتمع كي يساهم في مساعدته ونجاح مشروعه.

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